В Росії реабілітують представників угруповання найманців «ПВК Вагнер» після невдалого заколоту групи в червні.

Про це повідомили у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 14 листопада обраній групі ветеранів «ПВК Вагнер» видали офіційні ветеранські документи, і це перший випадок, коли представники російської групи найманців були офіційно визнані ветеранами.

«Міністерство оборони Росії запровадило нову систему, яка дозволяє ветеранам «Вагнера» отримувати посвідчення ветерана і відповідні премії. Нещодавно «ПВК Вагнер» долучили до командної структури Національної гвардії Росії (Росгвардія). Це, швидше за все, сигналізує про реабілітацію деяких представників «Вагнера» російською адміністрацією», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що це сталося після тривалого періоду невизначеності щодо того, як адміністрація РФ ставитиметься до членів «Вагнера» після заколоту угруповання і невдалого «Маршу за справедливість» у червні 2023 року.

Угруповання, яке має назву «Приватна військова компанія Вагнер», було створене на початку 2010-х років. Воно діяло в Сирії, Африці, а з 2014 року – і в Україні, виконуючи функцію проксі-сили російської держави в тих конфліктах, де виявлятися прямою участю Москва не могла або не хотіла.

Раніше повідомлялося, що звільнення гендиректора російського державного інформагентства ТАСС Сергія Михайлова стало покаранням Кремля за надто докладне висвітлення заколоту ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення «вагнерівців».

«Вагнер» установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євген Пригожин.

Канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», писали, що літак збили. Слідчий комітет почав розслідування катастрофи за фактом порушення правил безпеки польотів. Пригожин летів із Малі до Москви літаками Іл із дозаправкою в Дамаску і лише в Москві пересів на свій літак.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.