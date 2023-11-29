Україна рухається дедалі ближче до НАТО, сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС — історична зустріч.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою перед Радою Україна-НАТО, написали в РБК-Україна.

«Сьогодні в нас буде історична зустріч. Перша зустріч Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС. Ця зустріч демонструє те, що Україна рухається дедалі ближче до НАТО, на зустрічі ми також обговорюємо те, як можна підтримати ваш шлях до членства», — сказав він.

Єнс Столтенберг наголосив, що всі союзники погоджуються з тим, що Україна має стати членом Альянсу. Тепер потрібно обговорити шлях вперед, реформи і те, як допомогти Україні втілити ці реформи.

Також, за словами генсека НАТО, будуть розглянуті нагальні потреби української армії та ситуація на полі бою.

«Ми не маємо недооцінювати Росію і маємо бути готовими до нових нападів. Тому важливо, щоб наша солідарність з Україною була продемонстрована не лише на словах, а також на справах», — підкреслив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що у жовтні цього року на зустрічі «Рамштайн» в Брюселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував майбутнє України в НАТО та закликав продовжувати військову підтримку Києва.