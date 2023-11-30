Молдова відновила імпорт дизельного палива з Росії, хоча ще в першому кварталі поточного року Кишинів не закуповував його у Москви.

Про це заявило Національне агентство регулювання енергетики Молдови, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що в першому кварталі 2023 року Молдова не імпортувала дизпаливо з Росії, у другому кварталі було імпортовано трохи більше ніж 2 тисячі тонн, а в третьому кварталі — близько 9 тисяч тонн.

Отже, частка імпортованого з Росії дизеля зросла з 0% у першому кварталі 2023 року до майже 5% у третьому кварталі.

Минулого року Молдова розпочала закупівлі природного газу у Румунії, аби зменшити свою енергетичну залежність від Росії.

А у квітні цього року підписала рамкову угоду з грецькою державною компанією DEPA Commercial про постачання блакитного палива.