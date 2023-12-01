Олег Третяк, депутат Миколаївської міської ради

Депутати Миколаївської міської ради не підтримали рішення про дострокове припинення повноважень депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Олега Третяка.

Про це стало відомо у вівторок, 28 листопада, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Секретер міськради Дмитро Фалько, повідомив, що профільна міська комісія з питань законності та гласності розглянула та не підтримала цей проект рішення.

— Наскільки я розумію, то у депутата Олега Третяка є якісь питання особистого характеру, які не дозволяють виконувати йому свої депутатські функції та повноваження. На жаль, цей депутат зараз не присутній на засіданні сесії, – сказав Дмитро Фалько.

Депутат Федір Панченко висловив свою позицію, підкресливши важливість виконання присяги, яку кожен депутат складав на початку своєї каденції. За його словами, депутати мають дотримуватись зобов'язань перед виборцями та брати активну участь у місцевому самоврядуванні.

— А які підстави вказані у його заяві? Я хотів би зачитати уривок з присяги, яку ми всі підписували на початку скликання: «Я присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах виборців, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, вирішення питань місцевого життя». Тобто, для мене це присяга, що наступні 5 років, як би не було добре або погано, ти будеш допомагати місту і громаді. Коли все було добре, то зрозуміло, що всі хотіли цим займатись. Зараз важко, але якщо ти давав присягу і в тебе немає поважної причини, наприклад, тяжка ситуація зі здоров'ям. Всім хочеться займатись своїми життєвими питаннями, але якщо дав присягу, то будь ласка, тягни цю лямку і займайся. Тому я особисто не буду за це голосувати, я за те, щоб всі депутати включались в роботу і працювали, а не складали повноваження і розбігались, – сказав Федір Панченко. — А що в нас кріпосне право не було скасоване? – запитала депутат міськради Олена Кисельова. — В людині можуть бути різні життєві обставини і, згідно з Конституцією закріплена свобода людини, тому ми не можемо обмежувати в правах, – відповів секретар міськради Дмитро Фалько.

Депутат Федір Панченко додав, що заяви про складання мандату депутата почали з'являтись після внесення змін до законодавства щодо обмеження перетину державного кордону чиновниками під час воєнного стану. Воно стосується всіх посадових осіб центральної та місцевої влади, а також правоохоронців, народних обранців, прокурорів тощо.

— Чомусь заяви ці почались з'являтись після зміни до законодавство щодо права виїзду, – сказав він.

За даний проект рішення «за» проголосували — 16, «проти» – 3, «утрималось» — 10. Таким чином рішення не було прийнято.

— Гаразд, кріпосне право таки трохи є, – сказав після голосування секретар міськради Дмитро Фалько. — Це не кріпосне право, це відповідальність, яку на себе брали, – відповів депутат Федір Панченко.

Згідно з відповіддю на інформаційний запит «НикВести» Олег Третяк відвідав протягом 2023 року лише два засідання сесії міськради: 27 квітня та 8 червня.

Нагадаємо, троє депутатів Первомайської міської ради в Миколаївській області написали заяви про складання повноважень.