РФ повинна відшкодувати Україні завдані війною збитки, — президент Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда у день початку Другої світової наголосив на важливості відшкодування агресором завданих війною збитків, згадавши у цьому контексті й Україну.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Анджей Дуда нагадав, що під час війни Польща зазнала величезних матеріальних і людських втрат, які не було компенсовано. За підрахунками польських експертів, матеріальні втрати країни внаслідок німецької агресії перевищують 1,5 трильйона доларів. Понад 70% цієї суми — компенсація за людські втрати, адже під час війни країна втратила 5 мільйонів людей.

Анджей Дуда наголосив, що Німеччина багаторазово просила вибачення за завдані Польщі кривди, і «у християнському вимірі поляки пробачили німцям».

«Але, окрім цього, є ще матеріальні збитки. І незалежно від того, чи ми приймаємо (вибачення, — прим.) і прощаємо, ми заслуговуємо на компенсацію за втрати, за те, що було безповоротно знищено», — наголосив президент.

На його переконання, ця справа сьогодні має міжнародний вимір у контексті майбутнього притягнення Росії до відповідальності за завдану Україні шкоду.

«Ми б не хотіли, щоб Україні довелося відбудовуватися власним коштом, як це робила Польща упродовж 40 років. Україна потребуватиме підтримки, але насамперед вимагатиме компенсації та відшкодування завданих збитків, що є абсолютним обов’язком агресора, тобто Росії», — підкреслив Анджей Дуда.

Нагадаємо, станом на кінець 2023 року сума збитків, завдана інфраструктурі Миколаєва, сягнула майже 900 мільйонів євро.