Україна запровадила нові санкції проти 150 суб’єктів в Росії та колаборантів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на конференції з відновлення України у Берліні. Фото «НикВести»

Україна запровадила нові санкції. Обмеження вони стосуються колаборантів і тих, хто забезпечує роботу авіаційної інфраструктури РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

Голова держави зазначив, що «сьогодні він підписав низку санкційних рішень, які раніше були ухвалені РНБО».

«Сьогодні (1 вересня, — прим.) я підписав кілька нових санкційних рішень — санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів — юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло — на війну», — сказав Володимир Зеленський.

Також президент наголосив, що «завдання для всіх представників України — зробити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими».

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних санкцій проти Росії.