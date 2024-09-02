Україна запровадила нові санкції проти 150 суб’єктів в Росії та колаборантів, — Зеленський
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- Юлія Бойченко
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2:15, 02 вересня, 2024
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Україна запровадила нові санкції. Обмеження вони стосуються колаборантів і тих, хто забезпечує роботу авіаційної інфраструктури РФ.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.
Голова держави зазначив, що «сьогодні він підписав низку санкційних рішень, які раніше були ухвалені РНБО».
«Сьогодні (1 вересня, — прим.) я підписав кілька нових санкційних рішень — санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів — юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло — на війну», — сказав Володимир Зеленський.
Також президент наголосив, що «завдання для всіх представників України — зробити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими».
Нагадаємо, Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних санкцій проти Росії.