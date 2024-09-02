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Росіяни вчора 5 разів обстріляли громаду на Миколаївщині: пошкоджено житлові будинки

Зруйновані будинки в Снігурівці на Миколаївщині, ілюстративне фото: «НикВести»Зруйновані будинки в Снігурівці на Миколаївщині, ілюстративне фото: «НикВести»

Протягом неділі, 1 вересня, російська армія обстрілювала територію Куцурубської громади на Миколаївщині. Там пошкоджено 4 будинки.

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Вранці о 07:30 та 08:57 ворог вдарив дронами типу FPV, а о 08:33, 19:58 та 21:04 завдавав артилерійських обстрілів.

Внаслідок атаки у селі Солончаки пошкоджено чотири житлових будинка. Ще один з обстрілів спровокував пожежу на відкритій території, де загорілась трава.

За даними ОВА, ніхто серед місцевих через обстріли не постраждав.

Крім того, цієї ночі 2 вересня протиповітряна оборона знищила в небі над Миколаївської областю два безпілотника типу «Shahed 131/136». 

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