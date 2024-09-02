Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне / Ілюстративне фото

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне до європейського рівня.

Про це свідчать дані в картці документа на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі. Перший етап підвищення припав на 1 вересня 2024 року.

З 1 вересня 2024 року ставка акцизу для пального зросла:

на бензин — 242,6 євро/1000 л;

на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л;

на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном — 148 євро/1 000 л.

Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025 року.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що реалізація акту сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету. Зокрема, за рахунок нових ставок акцизного податку до держбюджету очікують залучити на 1,604 мільярда гривень більше — у середньому за один місяць у другому півріччі.

За словами голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, кошти, додатково отримані від акцизного податку, підуть на армію.

Нагадаємо, що Уряд планує до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на бензини до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — до 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — до 277 євро за 1000 літрів.