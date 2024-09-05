Засуджений морпіх Дмитро Євган, фото: «Медіазона»

Апеляційний військовий суд Московської області збільшив термін до 23,5 років колонії суворого режиму військовому миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського Дмитру Євгану.

Рішення було ухвалене 28 серпня, про це Медійній ініціативі за права людини повідомила дружина засудженого.

У російський полон Дмитро Євган потрапив під час виходу з «Азовсталі», яку боронили морські піхотинці.

У березні 2024 року ростовський суд визнав його винним за чотирма статтями кримінального кодексу Росії: жорстоке поводження з військовополоненими, замах на вбивство, навчання терористичній діяльності та насильницьке захоплення влади. Євгану тоді дали 20 років колонії суворого режиму.

У матеріалах російського слідства вказується, що у квітні 2022 року, перебуваючи на території заводу у Маріуполі, Євган разом з побратимами нібито наніс 9 ножових поранень штик-ножем полоненому прапорщику з так званої «ДНР» Віктору Лупацію.

«Я чинний військовослужбовець армії України, я присягав своєму народу. Я мав захищати свою країну, але не є ніяким терористом», — казав Євган у суді напередодні вироку, пише «Медіазона».

За даними «Радіо Свободи», у справі про «тортури» Віктора Лупація підконтрольний росіянам суд Донеччини 2023 року ухвалив вирок семи морським піхотинцям. Вони отримали терміни від 16 до 22 років колонії.

Але під час засідання у березні захисниця морпіха наголосила, що до Дмитра Євгана потерпілий Лупацій не має претензій.

На суді 28 серпня Дмитро брав участь у засіданні через відеозв'язок із СІЗО №3 у Новочеркаську Ростовської області. Клопотання про збільшення терміну покарання подав прокурор.

Дружина морпіха Валентина повідомила МІПЛ, що апеляційний процес пройшов дуже швидко, а самого засудженого продовжують утримувати у Новочеркаську.

Мотивувальна частина вироку поки що не оголошена. Після її підготовки справу повернуть до Південного окружного військового суду, а потім рішення передадуть у СІЗО. Протягом двох місяців Дмитра можуть етапувати до однієї з колоній РФ.

Самі росіяни після того, як Євган потрапив до них у полон, поширили в своїх телеграм-каналах відео з Дмитром, на якому морпіх вважав, що вбив ДНРівця. Але пізніше у липні 2022 року пропагандисти оприлюднили ще одне відео, на якому виявилось, що прапорщик «народної міліції ДНР», по життєвоважливих органах якого було нанесено удари ножем, за версією слідства, живий і прийшов на зустріч з українцем.

Очна ставка Євгана з Лупацієм, яку показали на центральних телеканалах Росії, скриншот з каналу «Россия 1» Очна ставка Євгана з Лупацієм, яку показали на центральних телеканалах Росії, фото: росЗМІ

Зазначимо також, що у боях за Маріуполь Дмитро Євган отримав важке поранення та втратив руку.

Нагадаємо, станом на 2024 рік у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.