Кирило Буданов, фото з відкритих джерел

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав месенджер Telegram загрозою національній безпеці України.

Про це він заявив в інтервʼю «Радіо Хартія».

«Telegram — це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати. Це загроза нашій національній безпеці», — заявив Буданов.

Згідно з офіційними дослідженнями Telegram став головним джерелом інформації для українців. Буданов не пропонує заборонити його, однак каже, що Telegram-канали не мають бути анонімними.

«Я виступаю за те, щоб «офізичити» всі Telegram-канали. Якщо ти хочеш публікувати якісь новини — будь ласка, зареєструйся. … Тоді в людини є особиста відповідальність за те, що вона там розміщає», — пояснює Буданов.

Очільник ГУР каже, що заблокувати Telegram технічно важче, ніж інші російські соцмережі — наприклад «Одноклассники» та «ВКонтакте», але можливо.

Нагадаємо, раншіе Павло Дуров заявляв, що Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику».