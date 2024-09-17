До Миколаєва прибули представники МЗС та Посольства Данії в Україні: обговорюють довгострокову співпрацю

До Миколаєва прибули представники МЗС та Посольства Данії. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві з робочим візитом перебуває делегація представників Міністерства закордонних справ Королівства Данія та представників Посольства Данії в Україні. Вони вже встигли провести ряд зустрічей та нарад з керівництвом міста за відповідальними особами за певними напрямами співпраці.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Зокрема у понеділок, 16 вересня, делегація на чолі з Повноважним Послом Королівства Данія Олє Егбергом Міккельсеном оглянула укриття в навчальних закладах міста.

Облаштування захисних споруд в школах та дитсадках Миколаєва проводиться за фінансування Данії міжнародної організацією з питань міграції. Саме тому разом з заступником міського голови з гуманітарних питань Анатолієм Петровим наші партнери перевірили, як реалізується проєкт.

До Миколаєва прибули представники МЗС та Посольства Данії. Фото: Миколаївська міськра До Миколаєва прибули представники МЗС та Посольства Данії. Фото: Миколаївська міськра

А вже сьогодні, 17 вересня, відбулась нарада представників Королівства Данія з заступником Миколаївського міського голови Сергієм Коренєвим, радницею мера міста Юлією Мінчевою та директором «Агенції розвитку Миколаєва» Віктором Сікаленком. Учасники зустрічі обговорили подальші шляхи співпраці в рамках партнерства «Миколаїв – Миколаївська область – Данія», загальний стан поточних проєктів, що фінансуються Данією, а також плани на 2025 рік.

«Данія має великі плани бути присутньою в Миколаєві наступні 10 років. Тому їхні побажання та наше розуміння, що нашу співпрацю потрібно перетворювати на довгострокову. Це буде потребувати нового підходу до планування, тобто не відповідати вже на екстрені виклики, а працювати в довгих проєктах і розвивати наше місто з погляду довгострокових планів», — зазначив Сергій Коренєв.

Заступник міського голови підкреслив, що ініціатива іде саме від наших данських партнерів, і це резонно, враховуючи, що ми вже маємо великі проєкти співпраці по «Миколаївводоканалу» та «Миколаївоблтеплоенерго».

Крім того на зустрічі обговорили спільну роботу щодо закриття першочергових потреб міста за напрямками безпеки, критичної та соціальної інфраструктури.

До Миколаєва прибули представники МЗС та Посольства Данії. Фото: Миколаївська міськра

До Миколаєва прибули представники МЗС та Посольства Данії. Фото: Миколаївська міськра

До Миколаєва прибули представники МЗС та Посольства Данії. Фото: Миколаївська міськра

До Миколаєва прибули представники МЗС та Посольства Данії. Фото: Миколаївська міськра

До Миколаєва прибули представники МЗС та Посольства Данії. Фото: Миколаївська міськра