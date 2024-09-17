Голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності Олена Кісельова, архівне фото «МикВісті»

На розгляд сесії Миколаївської міської ради втретє винесуть проект рішення щодо зменшення ставки орендної плати за землю для забудовників Миколаєва з 3% до 1%.

Про це пишуть «МикВісті».

Відповідний проект рішення опублікований на сайті міськради. Його ініціювала голова комісії з питань законності, очільниця фракції «Європейська солідарність» в міській раді Олена Кісельова.

Як відомо, депутати Миколаївської міської ради двічі провалили голосування щодо зменшення ставки орендної плати за землю до 1% для забудовників та постраждалих внаслідок війни підприємців Миколаєва.

В коментарі «МикВісті» депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що затримка в ухваленні рішення про зниження орендної ставки на землю викликана суперечностями між депутатами, які працюють з бюджетом, і тими, хто представляє інтереси громади.

— Дискусії виникають через те, що депутати, які мають дотичність до бюджету, часто віддають перевагу збереженню надходжень до міської казни, а не зменшенню податкового навантаження. А депутати, які безпосередньо не працюють з бюджетом, не бачать проблеми в тому, щоб надати підприємцям пільги по податкам, — розповіла Олена Кісельова.

Депутатка вважає, що ця ініціатива є важливою для підтримки місцевого бізнесу, який зазнав значних втрат через бойові дії та економічні труднощі.

— Ми знаходимося в унікальній ситуації. Багато міст вже зменшили податкове навантаження. У Дніпрі, Харкові, наприклад, з початку повномасштабної війни вже прийняли подібне рішення, аби зменшити навантаження на підприємців. Моя особиста думка, що бізнес і ті, хто живуть в Миколаєві і намагаються щось робити мають право на зустрічний крок від влади — зменшення ставок місцевих податків і зборів, — розповіда Олена Кісельова.

Вона висловила сподівання, що на наступному засіданні сесії депутати зможуть знайти спільне рішення і підтримати зменшення ставки за землю до 1%.

— Мені здається, що Олександр Сєнкевич підтримує зменшення податків, навіть якщо існує ймовірність втрат надходжень до бюджету. Тому вже наступає час, коли ми, окрім слів щодо підтримки свого бізнесу, маємо зробити якісь кроки. І взагалі це питання починалося з питання будівельної галузі, тому що велике будівництво в Миколаєві зараз мало імовірно. І бажання мало в забудовників вкладати кошти в будівництво, але хвала і честь тим, хто це сьогодні робить. Тому я сподіваюся на підтримку депутатів на наступній сесії, – сказала депутатка.

До цього депутати Миколаївської міської ради звернулись до Кабінету міністрів та народних депутатів з проханням виділити з державного бюджету дотацію в розмірі 479, 93 мільйонів гривень, щоб звільнити бізнес від сплати податків на 2024 рік.

Перед цим до редакції «МикВісті» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності.

У листі вони скаржились на те, що ведення підприємницької діяльності в умовах, які існують у військовий час, є виживанням, зокрема через високі податки.

Миколаївці також наводили приклад Харкова, де певні категорії громадян звільнили від сплати оренди. Мер Харкова Ігор Терехов тоді пояснив, що це дозволить знизити навантаження на орендарів, які фактично не мали можливості використовувати орендоване майно за призначенням.