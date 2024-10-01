Держпідприємству, яке буде «тестувати» відбудований міст у Вознесенську, заплатять ₴475 тисяч
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- Юлія Бойченко
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10:11, 01 жовтня, 2024
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Служба відновлення Миколаївської області заплатить 475 тисяч гривень державному підприємству «Дорожній науково-технічний центр», яке буде «тестувати» новий міст у Вознесенську.
Відповідний договір сторони підписали 27 вересня, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель ProZorro.
Держпідприємство має до 30 листопада 2024 року обстежити та випробувати відновлений міст, який офіційно вже відкрили у серпні поточного року. Йдеться про міст на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» через річку Мертвовод. Його було підірвано під час боїв у Вознесенському районі. На відбудову мосту витратили 239,6 мільйона гривень. Ще 167,1 витратили на додаткові роботи. У ці суми не входить розробка та коригування проєкту реконструкції, авторський нагляд та науково-технічний супровід.
Держпідприємство «Дорцентр» працює вже понад 30 років. Згідно даних аналітичної системи YouControl, його засновник — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. У 2024 році воно отримало перемогу у тендерах на загальну суму 19,3 мільйона гривень. Частина з них — на обстеження мостів та інженерно-технічний супровід утримання автодоріг від служб відновлення у різних областях України. Найбільший переможний тендер цьогоріч був від засновника — Держагентства відновлення, для якого держпідприємство виконає поточні огляди автодоріг за 14,1 мільйона гривень.
Нагадаємо, що під час боїв у Вознесенському районі було підірвано три мости: автомобільний та два залізничні. У квітні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва мосту на на трасі Н-24. Очікувана вартість робіт, які планували виконати становила 449 мільйонів гривень.
Бої за Вознесенськ
Місто Вознесенськ у Миколаївській області з початку повномасштабного вторгнення РФ було стратегічним пунктом, який російські військові планували захопити.
2 березня на околицях міста з’явилися близько півтори сотні одиниць російської бронетехніки. Бій тривав близько тижня. В обороні взяли участь 80 окрема десантно-штурмова бригада, сили територіальної оборони Миколаївської області, співробітники поліції та добровольчі формування.
Про те, як відбувалась битва за Вознесенськ 2-3 березня 2022 року, дивіться у фільмі «МикВісті».