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Держпідприємству, яке буде «тестувати» відбудований міст у Вознесенську, заплатять ₴475 тисяч

Новий міст у Вознесенську, фото «МикВісті»Новий міст у Вознесенську, фото «МикВісті»

Служба відновлення Миколаївської області заплатить 475 тисяч гривень державному підприємству «Дорожній науково-технічний центр», яке буде «тестувати» новий міст у Вознесенську. 

Відповідний договір сторони підписали 27 вересня, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель ProZorro.

Держпідприємство має до 30 листопада 2024 року обстежити та випробувати відновлений міст, який офіційно вже відкрили у серпні поточного року. Йдеться про міст на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» через річку Мертвовод. Його було підірвано під час боїв у Вознесенському районі. На відбудову мосту витратили 239,6 мільйона гривень. Ще 167,1 витратили на додаткові роботи. У ці суми не входить розробка та коригування проєкту реконструкції, авторський нагляд та науково-технічний супровід.

Міст через річку Мертвовод у Вознесенську, який був зруйнований у березні 2022 року, архівне фото «МикВісті»Міст через річку Мертвовод у Вознесенську, який був зруйнований у березні 2022 року, архівне фото «МикВісті»

Держпідприємство «Дорцентр» працює вже понад 30 років. Згідно даних аналітичної системи YouControl, його засновник — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. У 2024 році воно отримало перемогу у тендерах на загальну суму 19,3 мільйона гривень. Частина з них — на обстеження мостів та інженерно-технічний супровід утримання автодоріг від служб відновлення у різних областях України. Найбільший переможний тендер цьогоріч був від засновника — Держагентства відновлення, для якого держпідприємство виконає поточні огляди автодоріг за 14,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, що під час боїв у Вознесенському районі було підірвано три мости: автомобільний та два залізничні. У квітні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва мосту на на трасі Н-24. Очікувана вартість робіт, які планували виконати становила 449 мільйонів гривень.

Бої за Вознесенськ

Місто Вознесенськ у Миколаївській області з початку повномасштабного вторгнення РФ було стратегічним пунктом, який російські військові планували захопити.

2 березня на околицях міста з’явилися близько півтори сотні одиниць російської бронетехніки. Бій тривав близько тижня. В обороні взяли участь 80 окрема десантно-штурмова бригада, сили територіальної оборони Миколаївської області, співробітники поліції та добровольчі формування.

Про те, як відбувалась битва за Вознесенськ 2-3 березня 2022 року, дивіться у фільмі «МикВісті».

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