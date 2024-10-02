Після звільнення з Держвідновлення Найєм пішов працювати у антикорупційний проєкт США та Великобританії

Мустафа Найєм, фото: Фейсбук

Колишній голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм приєднався до команди американсько-британського антикорупційного проєкту у ролі старшого радника з питань боротьби з корупцією та відновлення інфраструктури.

Про це він повідомив у фейсбуці.

«Я приєднався до команди Promoting Integrity in the Public Sector Activity (Pro-Integrity) у ролі старшого радника з питань боротьби з корупцією та відновлення інфраструктури», — написав Мастафа Найєм.

За його словами, проєкт фінансується урядами США та Великої Британії та спрямований на підвищення спроможності державних антикорупційних органів, зміцнення механізмів запобігання корупції в органах місцевого самоврядування та впровадження стандартів прозорості та підзвітності в процесі відновлення інфраструктури.

«Наразі я завершив роботу у державній службі. Але досвід, який я отримав, буде безцінним в моїй нинішній ролі у команді Pro-Integrity, де я зосереджуся на розробці та впровадженні ефективних механізмів боротьби з корупцією, забезпеченні прозорості у відновленні інфраструктури та підвищенні спроможності державних і місцевих органів влади. Я не переслідую політичних інтересів не керуюсь власними уподобаннями. Державні органи — це не персоналії їх керівників, а у першу чергу інституції, які повинні функціонувати ефективно, незалежно від політичної кон'юнктури або особистих уподобань», — додав Мустафа Найєм.

Нагадаємо, що проєкт будівництва нового водогону для подачі питної води у Миколаїв зупинився після того, як уряд звільнив з посад Олександра Кубракова та Мустафу Найєма.

Мер розповів, що після звільнення посадовців ще жодного разу його особисто не запросили ні на одну з нарад щодо проєкту будівництва. Він вважає, що процес наразі гальмується на державному рівні.