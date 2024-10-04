Майже 200 заявок від кандидатів-добровольців: У Любліні запрацював рекрутинговий центр Українського легіону

Рекрутинговий центр Українського легіону, Фото пресслужба міноборони України

У Польщі запрацював рекрутинговий центр Українського легіону. Про це повідомляє міністерство оборони України.

Перший рекрутинговий центр відкрився у Любліні на базі українського Консульства. Час роботи центру з 9:00 до 17:00 щоденно. За перші дні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та 58 — через консульські установи.

«На базі центру працює військово-лікарська комісія, до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона», — зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Кандидатів запрошують на співбесіду з командиром, під час якої визначається посада, перевіряються документи і видається направлення на медичний огляд. Якщо медкомісія пройшла успішно, доброволець отримує дату підписання контракту через два тижні після завершення всіх перевірок.

«Після підписання контракту добровольці вирушатимуть на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів. В подальшому військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО ще на кілька місяців», — додав Гаврилюк.

В свою чергу, Міністр Оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, в інтервʼю виданню Wirtualna Polska розповів про низьку кількість українців, які зголосились до Легіону.

«Ми не несемо відповідальності за рекрутинг. Однак кількість людей, які мали зареєструватися з української сторони, занадто мала», — вважає Косіняк-Камиш.

Він нагадав, що у липні цього року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про створення Легіону.

На офіційній сторінці повідомляється, що Український легіон — це перший добровольчий підрозділ Збройних Сил України, сформований із українців, які проживають за кордоном. Служба в легіоні здійснюється виключно на контрактній основі. Підрозділ формується на території Польщі, навчання проводиться інструкторами НАТО на полігонах країн-партнерів.

Раніше «МикВісті» повідомляли про плани створення в Польщі військового підрозділу із українських добровольців.