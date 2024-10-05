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Арестович передумав балотувавсь в президенти України, бо не хоче «рятувати» народ проти його волі

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Фото: УПКолишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Фото: УП

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах, навіть якщо вони відбудуться у квітні 2025 року після можливого припинення війни.

Таку думку він сказав під час прямого ефіру на YouTube-каналі.

Олексій Арестович прогнозує, що в листопаді можуть бути досягнуті домовленості про припинення вогню, що в свою чергу сприятиме проведенню виборів весною 2025 року. Він також додав, що цілком ймовірно, що спочатку будуть проведені парламентські вибори, які можуть вплинути на президентські.

— Якщо все піде за сценарієм, то з нового року чи з Різдва буде припинення вогню. Думаю, якраз 31 березня десь за законом і мають бути вибори. Але кажуть, що хочуть спочатку провести парламентські вибори, а потім президентські. І можу сказати так: зупинка війни недвозначно означає проведення виборів. І до цього все йде, — сказав він.

На запитання про свою участь у виборах Олексій Арестович заявив, що в ньому «перемогла» людина, яка займається психологією, і вважає, що «лікувати» людей проти їхньої волі — це неправильно.

— В мені перемогла людина, яка захоплюється психологією, а не політикою. А психологія забороняє рятувати людей силоміць. Тому вся ця зграя дельтапланеристів, бухих, має повною ложкою доїсти наслідки. А бути рятівником або перетворюватися там ще на когось, це дуже шкідлива історія для них насамперед. І оскільки я дбаю про них, я надам їм можливість усвідомлювати свої помилки самостійно, і черпати повною ложкою наслідки самостійно, — сказав Олексій Арестович

Нагадаємо, що у 2022 році Олексій Арестович готовий балотуватися на пост глави держави, якщо Володимир Зеленський не піде на другий термін.

У 2024 році Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила орієнтовні обсяги видатків, необхідні для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у разі їх призначення в 2025 році на суму 4 мільярди 93 мільйона гривень.

Рік тому ЦВК затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів, які відповідно до законодавства мали відбутися у 2024 році.

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