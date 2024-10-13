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Забудовники хочуть побудувати багатоповерхівку на містці архітектурної спадщини у Львові, — мер Садовий

Мер Львова Андрій Садовий, архівне фото «МикВісті»Мер Львова Андрій Садовий, архівне фото «МикВісті»

У Львові забудовник через суд скасував план міста щодо забудови історичних ареалів, щоб звести в тій зоні багатоповерхівку. Влада оскаржить рішення. 

Про це заявив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, ще у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах. Документ затвердило Міністерство культури у січні 2024 року, але «це сподобалося не всім».

Забудовник «Нью-трейдінг Львів» хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, а цей історико-архітектурний опорний план — «кістка в горлі», заявив Андрій Садовий. 

Тож, компанія подала позов до Київського окружного адміністративного суду, і той у закритому режимі скасував документ, навіть не заслухавши позицію міста.

Влада подала апеляцію, яку 14 жовтня розглянуть у Шостому апеляційному адміністративному суді міста Києва. А втім, і це засідання планують провести без публічного залучення міськради.

Забудовник судиться з Мінкультом, а місто в цьому процесі є третьою стороною. Андрій Садовий висловив сподівання на підтримку міністра культури та всіх небайдужих, бо «розгрібати наслідки доведеться потім всім нам». Він наголосив, що йдеться про спадщину ЮНЕСКО.

«Чесно, навіть не віриться, що таке можливо в країні, яка вважає себе демократичною європейською державою. Вимагаємо відкритого судового процесу! Такі питання не можна вирішувати за закритими дверима!», – заявив мер Львова.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування щодо демонтажу частини історичного комплексу «Дача Кудрявцева» у Миколаєві.

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