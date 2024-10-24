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Зеленський не планує підписувати закон про скасування літнього часу, — BBC

Президент не підпише закон про скачування переведення годинників. Ілюстраційне фотоПрезидент не підпише закон про скачування літнього часу. Ілюстраційне фото

Президент Володимир Зеленський не планує підписувати ухвалений закон про скасування переведення годинників на літній час в Україні.

Про це пише BBC з посиланнями на власні джерела.

Зазначається, що відповідно закону про обчислення часу в Україні №4201, розроблений головою Верховної ради Русланом Стефанчуком, в останню неділю жовтня Україна мала перейти на зимовий час і на ньому лишитися. Однак, Володимир Зеленський його досі не підписав.

«Не планує президент підписувати», — говорить співрозмовник видання в Офісі президента та наголошує, що для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також зазначив, що підпису не буде.

«Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде», — каже він.

За його словами, документ призведе до «кількох мільярдів» збитків для економіки, це підтвердили відповідні розрахунки.

До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції проти скасування літнього часу, з якими виступали українці.

У разі непідписання документа президентом Україна повернеться до літнього часу в березні.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 27 жовтня українці востаннє переведуть стрілки годинників на зимовий час. Після цього переходу на літній і зимовий час більше не буде. 

Також влітку Верховна Рада України скасувала переведення годинників на літній час. Законопроєкт підтримали 261 народний депутат. 

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