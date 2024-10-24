Зеленський не планує підписувати закон про скасування літнього часу, — BBC

Президент не підпише закон про скачування літнього часу. Ілюстраційне фото

Президент Володимир Зеленський не планує підписувати ухвалений закон про скасування переведення годинників на літній час в Україні.

Про це пише BBC з посиланнями на власні джерела.

Зазначається, що відповідно закону про обчислення часу в Україні №4201, розроблений головою Верховної ради Русланом Стефанчуком, в останню неділю жовтня Україна мала перейти на зимовий час і на ньому лишитися. Однак, Володимир Зеленський його досі не підписав.

«Не планує президент підписувати», — говорить співрозмовник видання в Офісі президента та наголошує, що для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також зазначив, що підпису не буде.

«Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде», — каже він.

За його словами, документ призведе до «кількох мільярдів» збитків для економіки, це підтвердили відповідні розрахунки.

До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції проти скасування літнього часу, з якими виступали українці.

У разі непідписання документа президентом Україна повернеться до літнього часу в березні.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 27 жовтня українці востаннє переведуть стрілки годинників на зимовий час. Після цього переходу на літній і зимовий час більше не буде.

Також влітку Верховна Рада України скасувала переведення годинників на літній час. Законопроєкт підтримали 261 народний депутат.