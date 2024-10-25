Зеленский відмовився приймати генсека ООН з візитом в Україну через його поїздку в Росію, — ЗМІ
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- Світлана Іванченко
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17:21, 25 жовтня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію про зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
Про це повідомляє французьке видання AFP із посиланням на джерело в Офісі президента України.
Як зазначається, таке рішення було прийняте через поїздку Гутерреша до Росії, де він брав участь у заходах з представниками держав БРІКС.
Окрім цього, Генеральний секретар ООН провів двосторонню зустріч із Путіним. Після зустрічі в заяві зазначили, що Гутерреш підкреслив Путіну, що вторгнення Росії в Україну порушує міжнародне право.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерреш має піти у відставку з посади генерального секретаря ООН.
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