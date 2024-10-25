Зеленский відмовився приймати генсека ООН з візитом в Україну через його поїздку в Росію, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію про зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це повідомляє французьке видання AFP із посиланням на джерело в Офісі президента України.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув для участі в саміті БРІКС, 23 жовтня 2024 року. Фото: REUTERS/Alexey Filippov

Як зазначається, таке рішення було прийняте через поїздку Гутерреша до Росії, де він брав участь у заходах з представниками держав БРІКС.

Окрім цього, Генеральний секретар ООН провів двосторонню зустріч із Путіним. Після зустрічі в заяві зазначили, що Гутерреш підкреслив Путіну, що вторгнення Росії в Україну порушує міжнародне право.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерреш має піти у відставку з посади генерального секретаря ООН.