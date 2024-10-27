«Ми стали жертвами російської спецоперації»: президентка Грузії не визнала вибори й закликала вийти на протести

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі призвала до протестів. Фото: Facebook

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, на яких лідирує провладна партія «Грузинська мрія». Вона закликала громадян вийти на протест проти «втручання Росії» у виборчий процес.

Про це вона сказала у своєму зверненні після голосування, що відбулося 26 жовтня.

«Я не визнаю ці вибори. Не можна визнавати ці вибори, тому що це все одно, що визнавати входження Росії сюди», — наголосила Зурабішвілі.

Президентка наголосила, що під час виборів було зафіксовано численні порушення, які вона охарактеризувала як «повне шахрайство». За її словами, це є частиною гібридної війни, спрямованої проти Грузії.

«Це була тотальна фальсифікація та конфіскація ваших голосів. Використовувалися усі методи, які ми бачили у різних країнах. Крім того, використовувалися сучасні технології відбілювання фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками та жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни», — зазначила Зурабішвілі.

Президентка також закликала громадян об'єднатися проти російського впливу та закликала всіх прийти на мітинг, який відбудеться 28 жовтня о 19:00 за місцевим часом на площі Руставелі у Тбілісі.

«Ми повинні стати разом і заявити, що не визнаємо ці вибори, не терпимо Росію та її вторгнення до Грузії в такій формі. Ми стоятимемо разом», — додала вона.

Раніше президентка Грузії гостро розкритикувала використання кадрів зруйнованої України для передвиборної кампанії однієї з партій.