  • неділя

    27 жовтня, 2024

  • 11°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 27 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 11° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Ми стали жертвами російської спецоперації»: президентка Грузії не визнала вибори й закликала вийти на протести

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі призвала до протестів. Фото: FacebookПрезидентка Грузії Саломе Зурабішвілі призвала до протестів. Фото: Facebook

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, на яких лідирує провладна партія «Грузинська мрія». Вона закликала громадян вийти на протест проти «втручання Росії» у виборчий процес. 

Про це вона сказала у своєму зверненні після голосування, що відбулося 26 жовтня.

«Я не визнаю ці вибори. Не можна визнавати ці вибори, тому що це все одно, що визнавати входження Росії сюди», — наголосила Зурабішвілі.

Президентка наголосила, що під час виборів було зафіксовано численні порушення, які вона охарактеризувала як «повне шахрайство». За її словами, це є частиною гібридної війни, спрямованої проти Грузії. 

«Це була тотальна фальсифікація та конфіскація ваших голосів. Використовувалися усі методи, які ми бачили у різних країнах. Крім того, використовувалися сучасні технології відбілювання фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками та жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни», — зазначила Зурабішвілі

Президентка також закликала громадян об'єднатися проти російського впливу та закликала всіх прийти на мітинг, який відбудеться 28 жовтня о 19:00 за місцевим часом на площі Руставелі у Тбілісі.

«Ми повинні стати разом і заявити, що не визнаємо ці вибори, не терпимо Росію та її вторгнення до Грузії в такій формі. Ми стоятимемо разом», — додала вона.

Раніше президентка Грузії гостро розкритикувала використання кадрів зруйнованої України для передвиборної кампанії однієї з партій.

Останні новини про: Вибори

Центральна виборча комісія просить з держбюджету ₴4 млрд на випадок місцевих виборів
Арестович передумав балотувавсь в президенти України, бо не хоче «рятувати» народ проти його волі
Вибори в Україні пройдуть одразу після закінчення війни, — Єрмак

Читайте також:

новини

Три нових призначення: Зеленський погодив кандидатури суддів на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Володимир Коваль
новини

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — омбудсмен Кремінь

Даріна Мельничук
новини

Суд частково зняв арешт з майна очаківського екскомандира 73-го центру: родині повернуть тепловізор та телефон сина

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кім заявив про підтримку Плану перемоги Зеленського

Олена Козубовська

Останні новини про: Вибори

Вибори в Україні пройдуть одразу після закінчення війни, — Єрмак
Арестович передумав балотувавсь в президенти України, бо не хоче «рятувати» народ проти його волі
Центральна виборча комісія просить з держбюджету ₴4 млрд на випадок місцевих виборів

Данські «Інженери без кордонів» відзвітували про тиждень роботи в Миколаєві

Катерина Середа

Росіяни вдарили дронами по селу на Миколаївщині: загинув чоловік, під атаку потрапили поліцейські

Артисти миколаївського «Дизеля» показали зворушливу сцену за мотивами корупції у МСЕК