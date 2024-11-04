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Санду оголосила про свою перемогу на виборах Президента Молдови

Мая Санду (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)Мая Санду (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Чинна Президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах глави держави.

Як пише Bloomberg, ця перемога підкріплює прагнення Маї Санду щодо вступу Молдови до Європейського Союзу до кінця десятиліття.

«Ми довели, що обʼєднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна», — сказала Президентка.

Bloomberg зазначає, що переобрання Маї Санду стало перевіркою стійкості проєвропейських настроїв на східному кордоні Європи.

Ця перемога є знаковою на тлі зусиль правителя Кремля Володимира Путіна, спрямованих на те, щоб зупинити зближення країни з Заходом.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, Мая Санду набрала 54% голосів за результатами попереднього підрахунку майже на 98% виборчих дільниць. Таким чином вона випередила свого суперника Олександра Стояногло — колишнього головного прокурора, який обіцяв зберігати тісні зв'язки з Кремлем.

У публікації додають, що Мая Санду пообіцяла просувати Молдову до ЄС, попри жорстку протидію Росії, яку вона звинувачує у втручанні в демократичний процес у країні.

Раніше також повідомлялося, що Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.

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