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Європа не зможе фінансувати оборону України без Трампа, — Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та колишній президент США Дональд Трамп під час зустрічі 12 липня, фото: ХПрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та колишній президент США Дональд Трамп під час зустрічі 12 липня, фото: Х

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вважає, що Європа не зможе фінансувати оборону України без підтримки США за президентства Дональда Трампа. Якщо американці перестануть допомагати Україні, це стане викликом для Європи.

Про це він заявив у п’ятницю, 8 листопада, в ефірі громадського радіо, цитує Bloomberg.

Він нагадав про свою «миротворчю місію» до Києва, Москви та Пекіна влітку і сказав, що останні події підтвердили висновки його поїздок.

За словами угорського прем’єра, США нібито збираються «вийти» з війни, яку він вважає програшною. 

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Тому, мовляв, якщо Дональд Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.

«Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно», — сказав Віктор Орбан.

Нагадаємо, 12 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з Дональдом Трампом, обговорюючи питання «творення миру» у війні Росії проти України.

Також Віктор Орбан після зустрічі Дональдом Трампом заявив, що той у разі перемоги «не дасть ані копійки» на захист України від російського вторгнення.

«Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться», — заявляв ще у березні Віктор Орбан.

Він заявив, що американський уряд, керівництво Європейського Союзу, а також лідери найбільших європейських держав є «провоєнними». Натомість, за його словами, Дональд Трамп, як і Угорщина, виступають за «мир».

Крім того, Дональд Трамп під час мітингу зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, назвавши угорського прем’єра «великою людиною» і «великим лідером в Європі».

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