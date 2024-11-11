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У Раді зареєстрували оновлений проєкт про декриміналізацію порно, — Железняк

Ярослав Железняк розповів про законопроєкт декриміналізацію порно. Фото: Цензор.нетЯрослав Железняк розповів про законопроєкт декриміналізацію порно. Фото: Цензор.нет

Депутати зареєстрували у Верховній Раді доопрацьований законопроєкт № 12191 про декриміналізацію порно.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами документ підписали 28 народних обранців. 

Зазначається, що цим проєктом парламентарі прагнуть змінити статтю Кримінального кодексу, щоб дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру не увʼязнювали на 3-5 років.

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«Це — «декриміналізація порно». Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові «таємні закупівлі» у веб-камерах) І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото», — написав Железняк.

Нардеп наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми залишаться кримінальними злочинами.

«Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами. Навіть через це дискусію по 302 статі вирішили перенести на друге читання», — написав він.

Кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

  • порно без згоди (порнопомста, deep fake);
  • екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);
  • порно з дітьми і розповсюдження серед дітей.

Нагадаємо, що мешканцю Миколаєва оголосили підозру у зберіганні дитячого порно. Тепер йому загрожує до шести років в’язниці.

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