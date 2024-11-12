Українська розвідка отримає доступ до високоточних космічних знімків: Міноборони підписало контракт з ICEYE

Міноборони підписало контракт з ICEYE. Фото з відкритих джерел

Міністерство оборони за підтримки німецького уряду підписало контракт з компанією ICEYE, яка спеціалізується у галузі SAR-супутників. Тепер військові отримають доступ до високоточних космічних знімків

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, це стратегічно важливий контракт для Міноборони.

Він зазначив, що завдяки цьому контракту українські військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій. Командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE.

За словами міністра, ця угода стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив стороною контракту.

«Вдячний нашим партнерам за сприяння та довіру. Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових», — впевнений він.

Нагадаємо, що Іран успішно запустила свій супутник Sorayya на орбіту.