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Зеленський звільнив посла України в Нідерландах

Олександр Карасевич, фото: FacebookОлександр Карасевич, фото: Facebook

У п’ятницю, 29 листопада, Президент Володимир Зеленський розпорядився звільнити надзвичайного і повноважного посла України в Нідерландах Олександра Карасевича.

Про це йдеться в указі на сайті Президента.

«Звільнити Карасевича Олександра Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом», — йдеться в документі.

Нагадаємо, що Олександра Карасевича призначили на цю посаду у травні 2023 року.

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