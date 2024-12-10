Уряд погодив будівництво мосту через Тису на кордоні з Румунією
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- Марія Хаміцевич
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16:00, 10 грудня, 2024
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Україна та Румунія домовилися про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами премʼєра, це буде новий логістичний вузол на пункті пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй».
Зазначається, що це розширить експортні можливості України, прискорить рух людей та товарів через кордон.
Нагадаємо, що у минулому році, Верховна рада також ратифікувала угоду між урядами України та Молдови про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль — Косеуць.
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