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Уряд погодив будівництво мосту через Тису на кордоні з Румунією

Міст через Тису, фото: transkarpatia.netМіст через Тису, фото: transkarpatia.net

Україна та Румунія домовилися про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами премʼєра, це буде новий логістичний вузол на пункті пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй».

Зазначається, що це розширить експортні можливості України, прискорить рух людей та товарів через кордон.

Нагадаємо, що у минулому році, Верховна рада також ратифікувала угоду між урядами України та Молдови про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль — Косеуць.

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