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Папа Римський закликав до «різдвяного перемир’я» в усьому світі

Папа Римский Франциск (фото: Getty Images)Папа Римский Франциск (фото: Getty Images)

Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій у своїй недільній молитві напередодні Різдва 22 грудня, наголосивши на потребі «різдвяного перемир'я».

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Він наголосив, що Україна і досі потерпає від обстрілів міст, які призводять до руйнувань шкіл, лікарень та храмів. На тлі цього Папа Римський Франциск закликав аби «замовкла зброя та залунала різдвяна коляда».

 

— Молімося, щоб на Різдво було припинення вогню на всіх фронтах війни, в Україні, у Святій Землі, на всьому Близькому Сході та в усьому світі, – заявив він.

Папа Франциск також висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.

Раніше, у своєму у Великодньому посланні він висловлював побажання про обмін усіма полоненими між Росією та Україною за принципом «всіх на всіх».

 

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