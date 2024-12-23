Папа Римський закликав до «різдвяного перемир’я» в усьому світі
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- Аліна Квітко
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3:16, 23 грудня, 2024
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Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій у своїй недільній молитві напередодні Різдва 22 грудня, наголосивши на потребі «різдвяного перемир'я».
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Він наголосив, що Україна і досі потерпає від обстрілів міст, які призводять до руйнувань шкіл, лікарень та храмів. На тлі цього Папа Римський Франциск закликав аби «замовкла зброя та залунала різдвяна коляда».
— Молімося, щоб на Різдво було припинення вогню на всіх фронтах війни, в Україні, у Святій Землі, на всьому Близькому Сході та в усьому світі, – заявив він.
Папа Франциск також висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.
Раніше, у своєму у Великодньому посланні він висловлював побажання про обмін усіма полоненими між Росією та Україною за принципом «всіх на всіх».
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