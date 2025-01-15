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Ексголова Закарпатської митниці очолив Адміністрацію морських портів України

Олександр Семирга, фото: Голос УкраїниОлександр Семирга, фото: Голос України

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба представив нового очільника Адміністрації морських портів України (АМПУ) — Олександра Семиргу.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що серед головних завдань для нового керівника — забезпечити стабільність і ефективність роботи портів, розвивати інфраструктуру та впроваджувати сучасні підходи в управлінні.

«Прозорість і підзвітність — це не просто вимоги, а ключові принципи, які забезпечують довіру суспільства та стабільність у галузі. Ми очікуємо, що нове керівництво зосередиться на відкритості, впровадженні сучасних стандартів управління та посиленні команди, щоб робота Адміністрації була зрозумілою для кожного», — підкреслив Олексій Кулеба.

Довідка:

Олександр Семирга народився 22 вересня 1984 року в Коломиї, Івано-Франківської області. Він здобув вищу освіту у Львівській комерційній академії за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Працював на різних підприємствах, що належать до Мінтрансу України, а також у Міністерстві економіки з 2009 до 2012 року. До повернення на державну службу у 2021 році займався бізнесом.

Олександр Семирга обіймав посаду керівника Закарпатської митниці з грудня 2022 до грудня 2023 року. Раніше, у 2021-2022 роках, він очолював Чернігівську митницю. У грудні 2023 року Кабінет Міністрів призначив його першим заступником голови Державної митної служби.

 

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