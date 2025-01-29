РФ намагається вербувати поляків, аби вплинути на президентські вибори, — віцепрем’єр Польщі

Віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський. Фото: Міністерство цифровізації Польщі

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Росію в спробах вербувати поляків аби вплинути на президентські вибори, які відбудуться в травні.

Як він сказав Reuters, вербують через «даркнет» — частину Інтернету, до якої можна отримати доступ лише за допомогою спеціалізованих браузерів. Польські державні органи вже зафіксували такі спроби з початку 2025 року.

За його словами, Росія пропонує від трьох до чотирьох тисяч євро за поширення дезінформаційного контенту.

«Це гроші, спрямовані російськими службами ГРУ і ФСБ, які шукають тут таких покровителів свого контенту», — сказав він.

В той же час Польське радіо з посиланням на урядовців пише, що під час цьогорічних президентських виборів Варшава запровадить «кіберпарасольку», метою якої буде виявлення дезінформації та протидія потенційному іноземному втручанню в виборчий процес.

За словами Кшиштофа Гавковського, днями в Польщі запускають портал, який допоможе швидко повідомляти про неналежний контент.

«2 лютого цього року ми запускаємо нові інструменти для громадян, зокрема безкоштовну перевірку доменів на кібербезпеку. Ці заходи, що здійснюються у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки, покликані забезпечити більший захист виборчого процесу», — зазначив він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських розвідників, які хотіли вплинути на вибори у країні.