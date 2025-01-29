  • середа

    29 січня, 2025

  • 8.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 8.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ намагається вербувати поляків, аби вплинути на президентські вибори, — віцепрем’єр Польщі

Віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський. Фото: Міністерство цифровізації ПольщіВіцепрем’єр Кшиштоф Гавковський. Фото: Міністерство цифровізації Польщі

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Росію в спробах вербувати поляків аби вплинути на президентські вибори, які відбудуться в травні. 

Як він сказав Reuters, вербують через «даркнет» — частину Інтернету, до якої можна отримати доступ лише за допомогою спеціалізованих браузерів. Польські державні органи вже зафіксували такі спроби з початку 2025 року.

За його словами, Росія пропонує від трьох до чотирьох тисяч євро за поширення дезінформаційного контенту.

«Це гроші, спрямовані російськими службами ГРУ і ФСБ, які шукають тут таких покровителів свого контенту», — сказав він. 

В той же час Польське радіо з посиланням на урядовців пише, що під час цьогорічних президентських виборів Варшава запровадить «кіберпарасольку», метою якої буде виявлення дезінформації та протидія потенційному іноземному втручанню в виборчий процес.

За словами Кшиштофа Гавковського, днями в Польщі запускають портал, який допоможе швидко повідомляти про неналежний контент.

«2 лютого цього року ми запускаємо нові інструменти для громадян, зокрема безкоштовну перевірку доменів на кібербезпеку. Ці заходи, що здійснюються у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки, покликані забезпечити більший захист виборчого процесу», — зазначив він. 

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських розвідників, які хотіли вплинути на вибори у країні.

Останні новини про: Польща

Польща допоможе Україні, якщо Словаччина не постачатиме електрику
Польща та Україна підтвердили перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії
Зеленський відвідає Варшаву для переговорів з Туском
Реклама

Читайте також:

новини

«Потужність буде велика», — завод у Миколаєві перероблятиме будсміття ще для двох областей

Юлія Бойченко
новини

Бюджет Миколаєва на 2025 рік збільшився ₴46 млн за рахунок освітньої субвенції

Аліна Квітко
новини

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

Юлія Бойченко
новини

У міськраді Миколаєва обговорили проєкт створення нового індустріального парку на 190 гектарів

Аліна Квітко
новини

«Нові укриття в школах та лікарнях», — в Управлінні капбудівництва Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко

Останні новини про: Польща

Зеленський відвідає Варшаву для переговорів з Туском
Польща та Україна підтвердили перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії
Польща допоможе Україні, якщо Словаччина не постачатиме електрику

СБУ заявила, що люди Дерипаски під час війни намагались незаконно вивезти з Миколаєва глинозему на ₴2 млрд

«Потужність буде велика», — завод у Миколаєві перероблятиме будсміття ще для двох областей

1 година тому

Яким буде відновлення Миколаєва у 2025 році?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні