Сина Порошенка обвинувачують в ухиленні від військової служби: адвокат заявляє, що його зняли з обліку

Олексій Порошенко. Фото: Wikipedia Commons / Вадим Чуприна

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань прокоментував інформацію про те, що син політика Олексій Порошенко нібито оштрафований за ухилення від військової служби. Він стверджує, що такі звинувачення були створені штучно Офісом президента.

Про це він написав у соціальних мережах.

Раніше блогер та політолог Валентин Гладких заявив у Facebook, що сина Порошенка, який зараз перебуває у Великій Британії, оштрафували на 51 тисячу гривень за ігнорування повісток. Крім цього, він опублікував постанову про арешт майна сина Порошенка.

Постанова про нібито арешт майна Олексія Порошенка. Фото: Валентин Гладких

Однак адвокат зазначає, що в липні 2014 року Олексій Порошенко начебто пішов добровольцем в АТО та служив командиром мінометного розрахунку під Краматорськом під іншим прізвищем. Він уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав для роботи за кордон, тож його «зняли з усіх видів обліку — військового, податкового, паспортного».

Довідка про нібито списання Олексія Порошенка з армії. Фото: Ігор Головань

Також він каже, що немає жодних підстав стверджувати, що Олексій Порошенко незаконно ухиляється від військової служби, а також звинуватив Офіс президента в політичній провокації.

«Звинувачення Олексія Порошенка в «ухилянтств» були створені штучно, для чого Офісу президента довелося втягнути ЗСУ в політичні маніпуляції та змусити ТЦК порушити закон. Керівництво Печерського ТЦК знало, що за старою адресою Олексій Порошенко вже понад 5 років не проживає. Відтак направляти на цю адресу повістку воно не мало ні формального права, ні фактичних підстав», — пише Ігор Головань.

За словами Ігоря Голованя, адвокати Олексія Порошенка оплатили за нього штраф, «але без визнання вини з його боку». Він додав, що захист сина Петра Порошенка працюватиме над тим, щоб зняти арешт з його рахунків і закрити провадження, а надалі скасувати штраф, який адвокат назвав незаконним.

Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко заявив, що планує знову балотуватися в президенти України.

Раніше суд у Росії націоналізував акції липецької фабрики Roshen, яка належить експрезиденту України Петру Порошенку.