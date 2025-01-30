ПАРЄ підтримала в резолюції згадку про відповідальність Путіна, але без слова «терорист»

Парламентська асамблея Ради Європи. Ілюстративне фото: PACE

Парламентська асамблея Ради Європи після протесту української делегації погодилася розглянути поправку, яка покладає на Володимира Путіна відповідальність за акти терору в Україні.

Про це зі Страсбурга повідомляє «Європейська правда».

Раніше український депутат Олександр Мережко заявив про цензуру з боку секретаріату ПАРЄ, який заборонив розгляд поправки до резолюції «Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні», де Путіна прямо називали «терористом».

Початковий текст поправки пропонував визнати, що «Владімір Путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення».

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Після того, як ситуація набула публічного розголосу, в ПАРЄ погодилися зареєструвати поправку, за умови що українська делегація вилучить слово «терорист». Мережко та співавтори пішли на компроміс.

На голосування у зал винесли таке формулювання: «ПАРЄ визнає, що Владімір Путін має бути притягнутий до відповідальності за численні акти терору, скоєні проти цивільного населення під час його правління».

За це проголосували 77 депутатів, проти виступив лише бельгійський соціаліст Крістоф Лакруа, ще шість утрималися.

Для ухвалення резолюції ПАРЄ порушила власні процедури, оскільки поправку винесли на голосування без попереднього розгляду в комітеті.

Раніше повідомлялось, що ПАРЄ виступила за направлення заморожених російських державних активів до нового фонду для відновлення України.