Залужний пропонував у 2022 році наступ на Бєлгород, але його не підтримали, — Назаров

Назаров заявив, що вперше провести наступ вглиб території РФ запропонував ще Залужний у 2022 році. Фото: Офіс президента України

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний ще у 2022 пропонував план наступу на Білгородську область (РФ), який нібито реалізували вже 2024 році на Курщині (РФ).

Про це сказав радник колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров в інтерв'ю «BBC Україна».

За словами Віктора Назарова, колишній Головком висунув ідею наступу на Білгородську область під час однієї з нарад в РНБО.

Валерій Залужний нібито оголосив план, згідно з яким спершу треба було стабілізувати лінію фронту на Донбасі, без здійснення там активних наступальних дій. Потім здійснювати операції з ураження об’єктів у Криму та операції в глибині території Росії, зокрема для ураження енергетичних об’єктів.

«Наступним етапом, за планом Залужного, мало б бути перенесення бойових дій на територію ворога, а саме на стик Курської та Білгородської областей. Також нібито пропонували оточити або блокувати Білгород, щоб позбавити росіян можливості завдання ударів по Харкову і створити загрозу постачання для російського угруповання на Донбасі», — сказав він.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Пізніше Валерія Залужного призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.