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Стефанчук: у відрядження до США виїхали 37 нардепів

Верховна Рада. Фото: УНІАНВерховна Рада. Фото: УНІАН

На даний момент до Сполучених Штатів Америки виїхали у відрядження 37 народних депутатів з України.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу у ВРУ, передає «Радіо Свобода».

За його словами, всі депутати перебувають там «не за державні кошти, поїхали власним коштом».

«Перед Україною зараз стоїть складна задача — це перезавантажити відносини із стратегічним партнером, Сполученими Штатами. І ми робимо це абсолютно на всіх рівнях», — заявив Руслан Стефанчук.

За його словами, саме для цього делегація із 37 депутатів Верховної Ради поїхала до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Серед народних депутатів за 2022-2024 роки найбільше компенсацій за житло отримали представники фракції «Слуга народу».

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