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Екскерівника облздоровʼя Миколаївщини Безносенка хочуть призначити головлікарем онкоцентру

Дмитро Безносенко. Архівне фото «МикВісті»Максим Безносенко. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві без конкурсу планують призначити директором Миколаївського обласного центру онкології Максима Безносенка, який уже рік виконує обов’язки керівника закладу.

Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Миколаївської обласної ради, пишуть «МикВісті».

Максим Безносенко, який до цього працював начальником обласного управління здоров’я з жовтня 2021 року, у лютому 2024 року залишив свою посаду. Вже після звільнення він оголосив, що повернеться до своєї «улюбленої професії» в онкології.

До свого звільнення він також був головним лікарем Миколаївського обласного онкодиспансеру.

За даними YouControl, Максим Безносенко виконує обов’язки директора центру з 27 лютого 2024 року. До цього з 2021 року тимчасово очолював заклад Дмитро Лагочев.

На засіданні обласної комісії з питань житлово-комунального господарства Максим Безносенко розповів, що він має 25-річний досвід у сфері онкології, є кандидатом медичних наук і спеціалістом з менеджменту в охороні здоров’я. Окрім того, з 2018 року він виконував обов’язки директора онкоцентру.

— Онкоцентру 25 років, я знаю його від А до Я. За останній рік зароблено багато стосовно покращення матеріальної бази і зроблені поточні ремонти, встановлено сонячну електростанцію потужністю 80 кВт за спонсорські кошти. Є довгострокові плани на розвиток медицини, – сказав він.

Згідно з чинним законодавством, в умовах воєнного стану призначення керівників медичних установ може відбуватися без конкурсу за умови підтвердження їх кваліфікаційних вимог. Після завершення воєнного стану буде оголошено відкритий конкурс на посаду директора.

Нагадаємо, що у 2023 році Миколаївська обласна рада, користуючись воєнним станом, ініціювала затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень. Мова йде, зокрема, про в.о. головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна, у якого правоохронці проводили обшуки у справі про привласнення майна та підробку документів. Також на посаді поза конкурсом планували затвердити в.о. директора обласної станції переливання крові Валерія Чинякова та обласного шкірно-венерологічного диспансера Ірину Максимову. 

Тоді постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проєкт рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

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