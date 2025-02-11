Трамп відправляє в Україну міністра фінансів для зустрічі з Зеленським
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- Світлана Іванченко
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20:37, 11 лютого, 2025
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Президент США Дональд Трамп повідомив, що міністр фінансів Скотт Бессент прибуде в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Про це Президент США написав на своїй офіційній сторінці в соцмережі.
Він наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни, акцентувавши увагу на її наслідках.
«Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна і закінчиться скоро — занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало. Коли Америка сильна, у світі — мир», — написав він.
Дональд Трамп не уточнив, коли саме приїде Скотт Бессент та що конкретно буде обговорюватися з Володимиром Зеленським.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня до України приїдуть представники команди президента США Дональда Трампа.