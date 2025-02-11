Трамп відправляє в Україну міністра фінансів для зустрічі з Зеленським

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що міністр фінансів Скотт Бессент прибуде в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Президент США написав на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

Він наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни, акцентувавши увагу на її наслідках.

«Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна і закінчиться скоро — занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало. Коли Америка сильна, у світі — мир», — написав він.

Дональд Трамп не уточнив, коли саме приїде Скотт Бессент та що конкретно буде обговорюватися з Володимиром Зеленським.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня до України приїдуть представники команди президента США Дональда Трампа.