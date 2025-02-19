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Залужний ухилився від запитання, чи піде у президенти: «Будемо думати»

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: AP Photo / Alberto PezzaliПосол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: AP Photo / Alberto Pezzali

Посол у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не відповів прямо, чи балотуватиметься на посаду президента України, однак він зазначив, що подумає про це.

Про це він заявив під час заходу NV «Україна змінює світ. Діалоги про можливості».

Валерій Залужний відповів на питання, чи буде балотуватися на посаду президента України.

«Прийдуть ці умови, тоді я, як людина яка знаходиться на державній службі, тоді буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна — вистояти та зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше», —  сказав він.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Пізніше Валерія Залужного призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

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