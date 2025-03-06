Бельгія відклала постачання F-16 в Україну до наступного року

Володимир Зеленський та Барт де Вевер фото: vrt.be

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що передача винищувачів F-16 в Україну відкладена до 2026 року.

Про це він заявив перед зустріччю з лідерами Європейського Союзу у Брюсселі, пише «Європейська правда».

Затримка пов’язана з очікуванням Бельгією нових винищувачів F-35, які мають замінити наявні F-16. Подробиць щодо прибуття F-35 прем’єр-міністр не надав.

Попередньо передбачалося, що F-16 будуть використані для бойових операцій в Україні, проте переглянутий графік означає, що введення їх в експлуатацію відкладається до 2026 року.

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Перед самітом ЄС прем’єр-міністр Бельгії зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

«Подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за рішення передати літаки F-16. Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів», — написав Володимир Зеленський у Telegram після зустрічі.

Президент України також зазначив, що під час переговорів особливу увагу приділили питанням оборони, зокрема постачанню артилерійських систем і снарядів, а також інвестиціям у виробництво далекобійних дронів і ракет в Україні. Він наголосив, що ця зброя довела свою ефективність на фронті, тож її виробництво необхідно посилювати.

Слід зазначити, що Бельгія має передати 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.

Раніше повідомлялось, що літаки F-16 та іншу зброю, яку Бельгія передасть в межах безпекової угоди, Україна зможе використовувати тільки на своїй території.