  • четвер

    6 березня, 2025

  • 12.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 6 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бельгія відклала постачання F-16 в Україну до наступного року

фото: vrt.beВолодимир Зеленський та Барт де Вевер фото: vrt.be

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що передача винищувачів F-16 в Україну відкладена до 2026 року.

Про це він заявив перед зустріччю з лідерами Європейського Союзу у Брюсселі, пише «Європейська правда».

Затримка пов’язана з очікуванням Бельгією нових винищувачів F-35, які мають замінити наявні F-16. Подробиць щодо прибуття F-35 прем’єр-міністр не надав.

Попередньо передбачалося, що F-16 будуть використані для бойових операцій в Україні, проте переглянутий графік означає, що введення їх в експлуатацію відкладається до 2026 року.

Перед самітом ЄС прем’єр-міністр Бельгії зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

«Подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за рішення передати літаки F-16. Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів», — написав Володимир Зеленський у Telegram після зустрічі.

Президент України також зазначив, що під час переговорів особливу увагу приділили питанням оборони, зокрема постачанню артилерійських систем і снарядів, а також інвестиціям у виробництво далекобійних дронів і ракет в Україні. Він наголосив, що ця зброя довела свою ефективність на фронті, тож її виробництво необхідно посилювати.

Слід зазначити, що Бельгія має передати 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.

Раніше повідомлялось, що літаки F-16 та іншу зброю, яку Бельгія передасть в межах безпекової угоди, Україна зможе використовувати тільки на своїй території.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські війська обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини, є загиблий і поранені
Атака дронів на Одещину: десятки тисяч людей залишились без світла
«Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу», — прем'єрка Данії
Реклама

Читайте також:

новини

Розірвала одну повістку у кабінеті командира, а другу відмовилась підписувати: у військовій частині заявили, що повідомили Ладигу про виклик до суду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Кісельова виступила проти голосувань у zoom: Чому посадовці працюють в будівлі, а депутати онлайн?

Катерина Середа
новини

На сесії міськради Миколаєва провалили 3 земельні питання — депутат Панченко каже, що він проти заправок під виглядом кафе

Аліна Квітко
новини

Утримання «Миколаївських парків» обходиться в ₴48 млн на рік

Аліна Квітко
новини

Купівля історичної будівлі у Миколаєві: На сайті міськради опублікували проєкт рішення

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

«Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу», — прем'єрка Данії
Атака дронів на Одещину: десятки тисяч людей залишились без світла
Російські війська обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини, є загиблий і поранені

Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету майже ₴613 млн ПДВ

Депутат Кісельова виступила проти голосувань у zoom: Чому посадовці працюють в будівлі, а депутати онлайн?

2 години тому

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути двох дітей

Головне сьогодні