Акош Хадгазі, фото: Facebook

Спікер угорського парламенту Ласло Кевер оштрафував незалежного депутата Акоша Хадгазі на сім мільйонів форинтів (784 тисячі гривень) за те, що він перервав виступ прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомив сам Хадгазі, а також пише угорське видання «Telex».

Наприкінці лютого Віктор Орбан виступав у парламенті, однак Акоша Хадгазі почав відтворювати через гучномовець його промову 18-річної давнини. У ній Віктор Орбан говорив про важливість західної демократії і закликав молодь майбутнього «не дозволити росіянам, яких вже вигнали, залізти назад».

Згідно з рішенням Ласло Кевера, яке опублікував Акоша Хадгазі, депутат не припинив трансляцію запису, через що прем’єр-міністр був змушений перервати виступ. Спікер парламенту заявив, що це позбавило Віктора Орбана «права на висловлення».

Серед причин штрафу також вказано, що Акоша Хадгазі «називає парламент нелегітимним «ляльковим театром», у роботі якого немає сенсу брати участь». У результаті йому зменшили заробітну плату на сім мільйонів форинтів.

«Лист Кевера — це важливий документ епохи, в якому влада фіксує, що вона очікує від опозиції: сидіти в «парламенті» і мовчки слухати навіть найбільші підлості, з руками за спиною. І, звісно, іноді виступати, але лише з тим, що товариш Кевер дозволить сказати», — заявив Акоша Хадгазі.

Він також звернувся по фінансову допомогу до тих, «кому це не завдасть труднощів», щоб «зіпсувати радість» спікеру парламенту.

Нагадаємо, що раніше заступник міністра закордонних справ Польщі, Теофіл Бартошевський, запропонував Угорщині залишити Європейський Союз і сформувати новий союз з російським президентом Володимиром Путіним.