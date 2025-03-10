  • вівторок

    11 березня, 2025

  • 5.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 5.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Угорського депутата оштрафували за зрив виступу Орбана його старою антиросійською промовою

Акош Хадгазі, фото: FacebookАкош Хадгазі, фото: Facebook

Спікер угорського парламенту Ласло Кевер оштрафував незалежного депутата Акоша Хадгазі на сім мільйонів форинтів (784 тисячі гривень) за те, що він перервав виступ прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомив сам Хадгазі, а також пише угорське видання «Telex».

Наприкінці лютого Віктор Орбан виступав у парламенті, однак Акоша Хадгазі почав відтворювати через гучномовець його промову 18-річної давнини. У ній Віктор Орбан говорив про важливість західної демократії і закликав молодь майбутнього «не дозволити росіянам, яких вже вигнали, залізти назад».

Згідно з рішенням Ласло Кевера, яке опублікував Акоша Хадгазі, депутат не припинив трансляцію запису, через що прем’єр-міністр був змушений перервати виступ. Спікер парламенту заявив, що це позбавило Віктора Орбана «права на висловлення».

Серед причин штрафу також вказано, що Акоша Хадгазі «називає парламент нелегітимним «ляльковим театром», у роботі якого немає сенсу брати участь». У результаті йому зменшили заробітну плату на сім мільйонів форинтів.

«Лист Кевера — це важливий документ епохи, в якому влада фіксує, що вона очікує від опозиції: сидіти в «парламенті» і мовчки слухати навіть найбільші підлості, з руками за спиною. І, звісно, іноді виступати, але лише з тим, що товариш Кевер дозволить сказати», — заявив Акоша Хадгазі.

Він також звернувся по фінансову допомогу до тих, «кому це не завдасть труднощів», щоб «зіпсувати радість» спікеру парламенту.

Нагадаємо, що раніше заступник міністра закордонних справ Польщі, Теофіл Бартошевський, запропонував Угорщині залишити Європейський Союз і сформувати новий союз з російським президентом Володимиром Путіним.

Останні новини про: Угорщина

Польський дипломат запропонував Угорщині створити новий альянс з Росією поза ЄС
ЄС розглядає можливість виключення Угорщини з Шенгенської зони через видачу віз росіянам
Прем'єр Угорщини Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо України
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївщина отримає ₴6,5 млн на гаряче харчування для школярів

Аліна Квітко
новини

«Але я захоплююсь звитяжністю Шухевича!», — миколаївський «пропозиціонер» Береза виправдовується після слів про Кобзаря

Світлана Іванченко
новини

«Йди з посади», — мовний омбудсмен Кремінь обурений заявою миколаївського політика Берези про Кобзаря

Світлана Іванченко
новини

«Дід з вусами», — миколаївський депутат Береза вважає Тараса Шевченка продуктом радянської пропаганди

Світлана Іванченко
новини

У Первомайську планують витратити ₴1,5 млн на озеленення міста

Світлана Іванченко

Останні новини про: Угорщина

Прем'єр Угорщини Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо України
ЄС розглядає можливість виключення Угорщини з Шенгенської зони через видачу віз росіянам
Польський дипломат запропонував Угорщині створити новий альянс з Росією поза ЄС

Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 8 березня

Миколаївщина отримає ₴6,5 млн на гаряче харчування для школярів

7 годин тому

Захворюваність на грип та ГРВІ в Миколаївській області зросла на 5,7% за тиждень

Головне сьогодні