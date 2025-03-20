Сєнкевич закликав нардепів не голосувати за закон, який дозволить ОВА зупиняти рішення міськради

Миколаївська міська рада, березень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич виступив проти ухвалення законопроєкту №4298, який надає обласним військовим адміністраціям право зупиняти рішення місцевих рад без судового розгляду.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт мер називає «сумнівним» і каже, що він може суттєво змінити баланс між місцевою та державною владою, а також створити ризик для розвитку громад.

— Уявіть, що місто ухвалило рішення, яке є важливим для громади, але його можуть зупинити без суду – просто за рішенням адміністрації. Саме це передбачає законопроєкт 4298. Це означає, що життєво важливі для громади питання можуть зависнути на роки, поки тривають судові розгляди, — наголосив Олександр Сєнкевич.

У дописі мер наголошує, що місцеве самоврядування довело свою ефективність, особливо «у складні часи, коли громади самостійно знаходили рішення для підтримки людей, відновлення та розвитку».

— Закликаю народних депутатів не підтримувати 4298. Це питання не політики, а розвитку громад і всієї країни. Україна вистоїть завдяки сильним і відповідальним громадам!, — підсумував міський голова.

Законопроєкт №4298, який ще у 2020 році подали до Верховної Ради Віталій Безгін та низка інших депутатів від «Слуги народу». Депутати вп’яте намагаються винести його на розгляд комітету.

Раніше Оксана Продан попереджала, що Україна ризикує втратити європейську допомогу за програмою Ukraine Facility, якщо законопроєкт №4298 «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні» буде ухвалено.