  • четвер

    20 березня, 2025

  • 8.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сєнкевич закликав нардепів не голосувати за закон, який дозволить ОВА зупиняти рішення міськради

Миколаївська міська рада, березень 2025 року. Фото: «МикВісті»Миколаївська міська рада, березень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич виступив проти ухвалення законопроєкту №4298, який надає обласним військовим адміністраціям право зупиняти рішення місцевих рад без судового розгляду.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт мер називає «сумнівним» і каже, що він може суттєво змінити баланс між місцевою та державною владою, а також створити ризик для розвитку громад.

— Уявіть, що місто ухвалило рішення, яке є важливим для громади, але його можуть зупинити без суду – просто за рішенням адміністрації. Саме це передбачає законопроєкт 4298. Це означає, що життєво важливі для громади питання можуть зависнути на роки, поки тривають судові розгляди, — наголосив Олександр Сєнкевич.

У дописі мер наголошує, що місцеве самоврядування довело свою ефективність, особливо «у складні часи, коли громади самостійно знаходили рішення для підтримки людей, відновлення та розвитку».

— Закликаю народних депутатів не підтримувати 4298. Це питання не політики, а розвитку громад і всієї країни. Україна вистоїть завдяки сильним і відповідальним громадам!, — підсумував міський голова.

Законопроєкт №4298, який ще у 2020 році подали до Верховної Ради Віталій Безгін та низка інших депутатів від «Слуги народу». Депутати вп’яте намагаються винести його на розгляд комітету.

Раніше Оксана Продан попереджала, що Україна ризикує втратити європейську допомогу за програмою Ukraine Facility, якщо законопроєкт №4298 «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні» буде ухвалено.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Діти — це наше все, вони не мають знаходитись в таких умовах», — мер Миколаєва про ситуацію в обласній лікарні
Сєнкевич передав бійцям ГУР 80 новітніх дронів від Миколаєва
Сєнкевич передав миколаївській бригаді морпіхів 120 FPV-дронів
Реклама

Читайте також:

новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко
новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКХ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа
новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Сєнкевич передав миколаївській бригаді морпіхів 120 FPV-дронів
Сєнкевич передав бійцям ГУР 80 новітніх дронів від Миколаєва
«Діти — це наше все, вони не мають знаходитись в таких умовах», — мер Миколаєва про ситуацію в обласній лікарні

На облаштування меморіалів на кладовищах Миколаєва у 2024 році витратили півмільйона гривень

2 години тому

Антимонопольний комітет оштрафував комунальне підприємство у Південноукраїнську

Головне сьогодні