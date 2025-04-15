  • вівторок

    15 квітня, 2025

  • 18°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 18° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Адміністрація Трампа хоче урізати майже все фінансування НАТО та ООН, — WP

У США пропонують майже повністю припинити фінансування НАТО та ООН, фото: GETTY IMAGESУ США пропонують майже повністю припинити фінансування НАТО та ООН, фото: GETTY IMAGES

Білий дім подав пропозицію до Державного департаменту США щодо масштабного скорочення витрат, що може призвести до фактичного припинення фінансування таких організацій, як НАТО, ООН та ще близько 20 міжнародних інституцій.

Згідно з документом, бюджет Держдепу пропонують урізати майже на половину — до 28,4 мільярда доларів. Це на 48% менше, ніж нинішній бюджет, ухвалений Конгресом на 2025 рік. Найбільше скорочення стосуватиметься програм гуманітарної допомоги, охорони здоров’я та міжнародних організацій, пише The Washington Post.

Зокрема, фінансування ООН, НАТО та низки інших структур припинять повністю, залишаючи тільки окремі внески, наприклад, до МАГАТЕ або Міжнародної організації цивільної авіації.

Також у документі йдеться про припинення фінансування міжнародних миротворчих місій через їхню «неефективність», а для працівників Держдепу пропонуються зміни щодо зарплат, премій, найму та внутрішніх структур.

Документ підписали директор з бюджету Держдепу Дуглас Піткін і вже звільнений посадовець Пітер Морокко. Остаточну реакцію від Держсекретаря Марко Рубіо очікують до вівторка, а представлення до Конгресу планується до кінця квітня. Пропозиція поки не є остаточним рішенням — її ще має схвалити Конгрес.

Раніше Politico писало, що адміністрація Дональда Трампа обговорює можливе звернення до Конгресу з проханням скоротити бюджет Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину.

Останні новини про: США

Зеленський заявив, що підхід Трампа «мир через силу» діє виключно щодо України
Україна передала США свої пропозиції щодо угоди про надра, — міністерка юстиції
У США представили новий законопроєкт на підтримку України: відновлення, зброя і санкції проти РФ
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині подорожчали яйця та проїзд, а сало подешевшало

Світлана Іванченко
новини

Суд в Очакові відсторонив від посади підозрювану у виправдовуванні війни голову Куцуруба Копійку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У мерії Миколаєва проведуть конкурс архітекторів на проєкт реставрації ДОФ, а у 2026 почнуть шукати гроші

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській області росіянина заочно засудили на 10 років: він був одним з причетних до вбивства чоловіка старости села на Снігурівщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стало відомо, хто з миколаївських депутатів не підтримав зупинку обрізки дерев на 3 роки

Аліна Квітко

Останні новини про: США

У США представили новий законопроєкт на підтримку України: відновлення, зброя і санкції проти РФ
Україна передала США свої пропозиції щодо угоди про надра, — міністерка юстиції
Зеленський заявив, що підхід Трампа «мир через силу» діє виключно щодо України

Через мільйонні борги за світло росіяни подали в «суд» на окупований заповідник «Асканія Нова»

Кабмін погодив звільнення Артюха з посади голови Сумської ОВА

4 години тому

На Миколаївщині подорожчали яйця та проїзд, а сало подешевшало

Світлана Іванченко

Головне сьогодні