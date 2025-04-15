Адміністрація Трампа хоче урізати майже все фінансування НАТО та ООН, — WP

У США пропонують майже повністю припинити фінансування НАТО та ООН, фото: GETTY IMAGES

Білий дім подав пропозицію до Державного департаменту США щодо масштабного скорочення витрат, що може призвести до фактичного припинення фінансування таких організацій, як НАТО, ООН та ще близько 20 міжнародних інституцій.

Згідно з документом, бюджет Держдепу пропонують урізати майже на половину — до 28,4 мільярда доларів. Це на 48% менше, ніж нинішній бюджет, ухвалений Конгресом на 2025 рік. Найбільше скорочення стосуватиметься програм гуманітарної допомоги, охорони здоров’я та міжнародних організацій, пише The Washington Post.

Зокрема, фінансування ООН, НАТО та низки інших структур припинять повністю, залишаючи тільки окремі внески, наприклад, до МАГАТЕ або Міжнародної організації цивільної авіації.

Також у документі йдеться про припинення фінансування міжнародних миротворчих місій через їхню «неефективність», а для працівників Держдепу пропонуються зміни щодо зарплат, премій, найму та внутрішніх структур.

Документ підписали директор з бюджету Держдепу Дуглас Піткін і вже звільнений посадовець Пітер Морокко. Остаточну реакцію від Держсекретаря Марко Рубіо очікують до вівторка, а представлення до Конгресу планується до кінця квітня. Пропозиція поки не є остаточним рішенням — її ще має схвалити Конгрес.

Раніше Politico писало, що адміністрація Дональда Трампа обговорює можливе звернення до Конгресу з проханням скоротити бюджет Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину.