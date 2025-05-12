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Зеленський поговорив із папою Левом XIV та запросив його в Україну

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV та запросив понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

Про це президент України повідомив у понеділок, 12 травня. 

За словами президента, такий візит «приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей». Він зазначив, що вони домовилися підтримувати контакт та спланувати особисту зустріч найближчим часом.

«Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни і звільнення полонених. Говорили про тисячі депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин», — написав Володимир Зеленський.

За словами президента, він також поінформував папу, що 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив готовність України до подальших переговорів «у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали».

«Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії», — додав Президент України.

Напередодні папа Римський Лев XIV у своєму першому недільному благословенні закликав до «якнайшвидшого справжнього миру» в Україні.

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