Кабмін врегулював реєстрацію авто, ввезених як гуманітарна допомога
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- Світлана Іванченко
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23:39, 13 травня, 2025
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Уряд визначив правила державного обліку та реєстрації транспортних засобів, які були ввезені до України, як гуманітарна допомога ще до початку дії спрощеної процедури оформлення. Рішення ухвалили на засіданні Кабміну, у вівторок, 13 травня.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Йдеться про транспорт, який потрапив на митну територію України до 1 грудня 2023 року — дати набрання чинності новим Порядком пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою.
Кабмін затвердив умови, за яких такі автомобілі можуть бути зареєстровані в Україні, а також визначив, які саме документи слід подати до сервісного центру МВС для державної реєстрації або тимчасового обліку.
Нововведення також поширюються на транспорт, переданий як гуманітарна допомога для військовослужбовців, з урахуванням того, що вони є кінцевими набувачами таких авто.
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада у першому читання підтримала законопроєкт №10380 щодо впровадження розмитнення автомобілів у застосунку «Дія».
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