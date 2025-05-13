Кабмін врегулював реєстрацію авто, ввезених як гуманітарна допомога

Гуманітарні авто. Фото: informator.ua

Уряд визначив правила державного обліку та реєстрації транспортних засобів, які були ввезені до України, як гуманітарна допомога ще до початку дії спрощеної процедури оформлення. Рішення ухвалили на засіданні Кабміну, у вівторок, 13 травня.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про транспорт, який потрапив на митну територію України до 1 грудня 2023 року — дати набрання чинності новим Порядком пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою.

Кабмін затвердив умови, за яких такі автомобілі можуть бути зареєстровані в Україні, а також визначив, які саме документи слід подати до сервісного центру МВС для державної реєстрації або тимчасового обліку.

Нововведення також поширюються на транспорт, переданий як гуманітарна допомога для військовослужбовців, з урахуванням того, що вони є кінцевими набувачами таких авто.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада у першому читання підтримала законопроєкт №10380 щодо впровадження розмитнення автомобілів у застосунку «Дія».