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Зеленський каже, що Новинський телефонував йому із закликом здати Україну: той назвав це брехнею і обіцяє оприлюднити «неприємні моменти» про владу

Вадим Новинський у Миколаєві. Архівне фото МикВістіВадим Новинський у Миколаєві. Архівне фото МикВісті

Олігарх Вадим Новинський на початку повномасштабного вторгнення телефонував президенту України від імені російського лідера Володимир Путіна із закликом здати Україну.

Таку заяву під час пресбрифінгу 13 травня зробив президент Володимир Зеленський, коли коментував рішення про неможливість проведення переговорів з керівництвом РФ.

Володимир Зеленський зазначив, що рішення РНБО від 2022 року не стосується його самого. А ухвалити його довелось, тому що в той момент різні люди передавали йому ультиматуми від Володимира Путіна.

Серед них зокрема, як стверджує Зеленський, були Віктор Медведчук та Вадим Новинський.

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— Це почалося, як люди пана Медведчука, Новинський представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною телефоном у найскладніший момент, коли ми були у блокаді. Говорили про те, як треба задавати Україну, як і куди мені треба бігти, інакше мене не буде, моєї сім'ї тощо, —  сказав Володимир Зеленський.

У відповідь на це політик назвав заяву Зеленського «грубою брехнею» і відповів, що протягом війни не вів переговорів, бо не має на це відповідного мандату.

При цьому він зауважив, що мав звʼязок із певними структурами в Росії, на спілкування з якими виходив за особистим проханням Володимир Зеленського, для сприяння зустрічі переговорних груп України та Росії в Гомелі.

— Про жодну пропозицію втечі, капітуляції чи інші дії з мого боку не йшлося – предметом обговорення була виключно переговорна рамка, що передує зустрічі між делегаціями України та Росії. Хочу нагадати пану Зеленському мої слова, сказані в ті дні: «Пане президенте, перед вами стоять два головні завдання: ви повинні зберегти життя українців і зберегти українську державність». Як показали три роки, що минули,  він не виконав ні першого, ні другого завдання, — написав Вадим Новинський.

Вадим Новинський додав, що «хамська» заява президента змусила його розкрити деталі, свідком яких йому довелось стати в перші дні війни. 

— Протягом усього цього часу, не хотів згадувати про багато неприємних моментів, пов'язаних з вищим керівництвом країни в перші дні війни, але заяви пана Зеленського змушують мене розкрити певні деталі, які не роблять честі ні йому, ні багатьом людям з його оточення. Найближчим часом я вирішу, яким чином і коли я оприлюдню дані, свідком яких мені довелося бути, — додав політик.

Крім того, він планує звернутись до суду для захисту честі та гідності з позовом проти Зеленського.

Нагадаємо, остання зустріч делегацій України та Росії відбулась в кінці березня 2022 року. 

11 травня президент РФ Володимир Путін заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною.

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