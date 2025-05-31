Кличко знову поскаржився на Зеленського: Колись у нас пахло авторитаризмом, а зараз ним смердить

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Вечірній Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що президент Володимир Зеленський намагається паралізувати роботу Київради та натякнув, що той нібито намагається встановити авторитаризм в Україні.

Про це він заявив у коментарі Times.

Видання описало конфлікт, який склався між Віталієм Кличком та Володимиром Зеленським. Мер української столиці заявив, що центральна влада намагається його дискредитувати та натякнув на авторитаризм в Україні.

«Я колись сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер ним смердить», — сказав Віталій Кличко.

Окрім цього, міський голова Києва звинуватив президента в тому, що той використовує обласні військові адміністрації по всій країні, щоб «відібрати владу у обраних мерів».

«Багато мерів залякані, але мій статус знаменитості є захистом. Можна звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці, якого знає весь світ. Ось чому робиться все, щоб дискредитувати і зруйнувати мою репутацію», — наголосив він.

Нагадаємо, що ще до повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський висловлював щире переконання, що не має політичних конкурентів. Своїми «конкурентами» він назвав війну, інфраструктуру та бідних людей.

Про це він казав в інтерв'ю Наталії Мосейчук на телеканалі «1+1», відповідаючи на питання про взаємини з мером Києва Віталієм Кличком та стан доріг та мостів у столиці.