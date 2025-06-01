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МАГАТЕ заявили, що Іран вдвічі наростив збагачення урану: цього може вистачити на 9 ядерних бомб

Іран майже вдвічі збільшив запаси урану, збагаченого до 60%. Якщо країна продовжить збагачувати уран, то цього вистачить на виготовлення дев’яти ядерних бомб.

Про це йдеться в доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), пише hromadske.

У звіті МАГАТЕ йдеться, що запаси Ірану урану, збагаченого до 60% чистоти, зросли приблизно вдвічі — до 408,6 кілограма. Це наближає його до рівня майже 90%, який потрібен для ядерної зброї. Цього достатньо, за умови подальшого збагачення, для дев'яти одиниць ядерної зброї.

МАГАТЕ вказує, що збагачення до такого високого рівня «викликає серйозне занепокоєння», оскільки це єдина країна, яка робить це, не виробляючи ядерної зброї.

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Ізраїль, який давно закликає до рішучих дій проти ядерної програми Ірану, заявив, що звіт МАГАТЕ показує, що Тегеран рішуче налаштований завершити свою програму ядерної зброї. Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що світ повинен діяти негайно, щоб зупинити Іран від цього.

Розвідувальні служби США та МАГАТЕ довгий час вважали, що Іран мав секретну, скоординовану програму ядерної зброї, яку він припинив у 2003 році. Іран заперечує, що коли-небудь мав таку програму.

Звіт опублікований у той час, коли вже кілька тижнів між Іраном та США тривають переговори щодо іранської ядерної програми та скасування санкцій проти Тегерана. Раніше американський президент погрожував військовими діями проти Ірану, якщо дипломатія зазнає невдачі.

За словами іранських посадовців, Іран готовий домовитися про деякі обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, але не припинить програму збагачення урану й не відмовиться від його запасів.

Крім того, Іран виключає можливість переговорів щодо своєї програми балістичних ракет, а іранська влада вимагає гарантій, що Трамп не відмовиться від ядерної угоди.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів в Ірані Масуд Пезешкіан переміг ісламського консерватора Саїда Джалілі. Пезешкіан пообіцяв покращити відносини із Заходом та розширити свободи іранців.

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