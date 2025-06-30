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Норвегія восени відправить винищувачі F-35 до Польщі для посилення безпеки НАТО

Норвегія восени відправить винищувачі F-35 до Польщі. Фото: соцмережа XНорвегія восени відправить винищувачі F-35 до Польщі. Фото: соцмережа X

Цієї осені Норвегія розмістить свої винищувачі F-35 на території Польщі для посилення протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Основне завдання літаків — охорона польського повітряного простору та захист логістичного хабу в Жешуві, через який надходить міжнародна військова допомога Україні.

«Це надзвичайно важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що допомога Україні дійде до місця призначення, і щоб вона могла продовжувати боротьбу за свободу», — заявив міністр оборони Норвегії Туре Сандвік.

Нагадаємо, що уряд Норвегії надасть Україні 6,5 мільярда норвезьких крон (близько 550 мільйонів євро) для закупівлі безпілотників і технологій в українських та європейських виробників. 

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