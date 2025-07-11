  • пʼятниця

    11 липня, 2025

  • 30°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 11 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 30° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спецпредставник США Келлог планує приїде до Києва 14 липня

Кіт Келлог. Фото: Getty ImagesКіт Келлог. Фото: Getty Images

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, оголосив про свій візит до Києва, який відбудеться 14 липня.

Про це він повідомив журналістам під час Конференції з питань відновлення України.

За словами Кіта Келлога, в українській столиці він перебуватиме протягом тижня.

Варто зазначити, що 9 липня у Римі він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На переговорах обговорювалися питання посилення протиповітряної оборони, закупівля американського озброєння, спільне оборонне виробництво та його локалізація на території України.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві прокоментував зустріч, як «широку та позитивну дискусію з мужнім лідером воюючої нації та його талановитою командою національної безпеки».

Останні новини про: Війна в Україні

Об’єкти спадщини отримають більше захисту під час війни: ЮНЕСКО запроваджує нові підходи
На Миколаївщині вночі знищили 11 «Шахедів»: ворог атакував дві громади
Буданов: припинення війни можливе до кінця цього року, але за участі США
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві знесуть під’їзд п’ятиповерхівки, де весною вибухнув газ

Аліна Квітко
новини

NEFCO дасть Миколаєву понад 14 млн євро на тепло і сонячну енергію

Аліна Квітко
новини

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва: виконком перерозподілив ₴13 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві виставили на продаж перших 8 комунальних об’єктів: найдорожчий коштує ₴2,4 млн

Аліна Квітко
новини

Насичений тиждень у Миколаєві: що подивитися й де відпочити

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Війна в Україні

Буданов: припинення війни можливе до кінця цього року, але за участі США
На Миколаївщині вночі знищили 11 «Шахедів»: ворог атакував дві громади
Об’єкти спадщини отримають більше захисту під час війни: ЮНЕСКО запроваджує нові підходи

На ремонт системи вентиляції в укритті будинку культури в Ольшанці збираються витратити ₴3,6 млн

NEFCO дасть Миколаєву понад 14 млн євро на тепло і сонячну енергію

3 години тому

На Миколаївщині вночі знищили 11 «Шахедів»: ворог атакував дві громади

Аліна Квітко

Головне сьогодні