Спецпредставник США Келлог планує приїде до Києва 14 липня

Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, оголосив про свій візит до Києва, який відбудеться 14 липня.

Про це він повідомив журналістам під час Конференції з питань відновлення України.

За словами Кіта Келлога, в українській столиці він перебуватиме протягом тижня.

Варто зазначити, що 9 липня у Римі він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На переговорах обговорювалися питання посилення протиповітряної оборони, закупівля американського озброєння, спільне оборонне виробництво та його локалізація на території України.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві прокоментував зустріч, як «широку та позитивну дискусію з мужнім лідером воюючої нації та його талановитою командою національної безпеки».