  • неділя

    13 липня, 2025

  • 29.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 липня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 29.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Франція закріпить у конституції новий статус Нової Каледонії як держави у своєму складі

Франція офіційно визнає Нову Каледонію державою у своєму складі. Фото: TripadvisorФранція офіційно визнає Нову Каледонію державою у своєму складі. Фото: Tripadvisor

Франція офіційно визнає Нову Каледонію державою у своєму складі та закріпить цей статус у конституції.

Про це стало відомо після підписання 12 липня угоди на саміті, присвяченому майбутньому архіпелагу, повідомляє уряд Франції.

Документ передбачає посилення автономії Нової Каледонії, спільний суверенітет із Францією, а також економічну і соціальну перебудову регіону. Зокрема, мешканці отримають можливість отримувати громадянство Нової Каледонії — за народженням, походженням, шлюбом або після 10 років проживання на островах. Водночас відмова від французького паспорта спричинить втрату цього громадянства.

Прем’єр-міністр Франсуа Байру охарактеризував угоду як «історичну», а міністр заморських територій Мануель Вальс підкреслив, що вона стала результатом тривалих переговорів і вибору каледонських лідерів на користь відповідальності.

За новим статусом, Нова Каледонія зможе вести власну дипломатичну діяльність у рамках міжнародних зобов’язань Франції, а також братиме участь у формуванні кримінальної та пенітенціарної політики, зберігаючи при цьому французьку юрисдикцію.

Рішення ухвалене після заворушень на островах у 2024 році, які виникли через суперечки навколо виборчої реформи та призвели до загибелі 14 людей.

Нова Каледонія — група островів у південній частині Тихого океану, що з 1853 року перебуває під контролем Франції. Жителі тричі проводили референдуми щодо незалежності, останній з яких відбувся у 2021 році, і щоразу обирали залишатися частиною Французької Республіки.

Останні новини про: Франція

У Франції планують заборонити соцмережі для дітей до 15 років
Група миколаївських дітей безоплатно поїхала до Франції на відпочинок
Сена знову відкрита для купання: у Парижі вперше за 100 років дозволили плавати у річці
Реклама

Читайте також:

новини

П’ять ліцеїв Миколаєва отримають техніку для занять з робототехніки

Аліна Квітко
новини

У Німеччині судитимуть коміка, який пожартував про замах на Трампа

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Римі відбулася конференція з відновлення України: чим вона корисна для Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

За три роки бізнес отримав мікрогрантів на ₴79,3 млн у Миколаївській області

Юлія Бойченко
новини

«Виявляють стриманість», — Марінов про готовність партнерів інвестувати в економіку Миколаївщини

Юлія Бойченко

Останні новини про: Франція

Сена знову відкрита для купання: у Парижі вперше за 100 років дозволили плавати у річці
Група миколаївських дітей безоплатно поїхала до Франції на відпочинок
У Франції планують заборонити соцмережі для дітей до 15 років

П’ять ліцеїв Миколаєва отримають техніку для занять з робототехніки

Росіяни вдарили по Миколаївщині дронами й артилерією: пошкоджено будинки та школу

10 годин тому

Ветерани війни та родини військових з Миколаєва отримали сертифікати на житло

Головне сьогодні