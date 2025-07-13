Франція закріпить у конституції новий статус Нової Каледонії як держави у своєму складі

Франція офіційно визнає Нову Каледонію державою у своєму складі. Фото: Tripadvisor

Франція офіційно визнає Нову Каледонію державою у своєму складі та закріпить цей статус у конституції.

Про це стало відомо після підписання 12 липня угоди на саміті, присвяченому майбутньому архіпелагу, повідомляє уряд Франції.

Документ передбачає посилення автономії Нової Каледонії, спільний суверенітет із Францією, а також економічну і соціальну перебудову регіону. Зокрема, мешканці отримають можливість отримувати громадянство Нової Каледонії — за народженням, походженням, шлюбом або після 10 років проживання на островах. Водночас відмова від французького паспорта спричинить втрату цього громадянства.

Прем’єр-міністр Франсуа Байру охарактеризував угоду як «історичну», а міністр заморських територій Мануель Вальс підкреслив, що вона стала результатом тривалих переговорів і вибору каледонських лідерів на користь відповідальності.

За новим статусом, Нова Каледонія зможе вести власну дипломатичну діяльність у рамках міжнародних зобов’язань Франції, а також братиме участь у формуванні кримінальної та пенітенціарної політики, зберігаючи при цьому французьку юрисдикцію.

Рішення ухвалене після заворушень на островах у 2024 році, які виникли через суперечки навколо виборчої реформи та призвели до загибелі 14 людей.

Нова Каледонія — група островів у південній частині Тихого океану, що з 1853 року перебуває під контролем Франції. Жителі тричі проводили референдуми щодо незалежності, останній з яких відбувся у 2021 році, і щоразу обирали залишатися частиною Французької Республіки.