Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
16:36, 15 липня, 2025
-
У вівторок, 15 липня, Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду України.
Про це він повідомив у соціальних мережах.
Денис Шмигаль став рекордсменом серед усіх голів уряду України за тривалістю перебування на посаді — понад п’ять років.
Напередодні, 13 липня, він провів нараду з президентом Володимиром Зеленським. За її результатами глава держави пообіцяв «відчутну управлінську трансформацію».
А наступного дня глава держави оголосив, що запропонував очолити уряд першій віцепрем’єр-міністерці — міністерці економіки Юлії Свириденко.
Відставка Шмигаля, яку має розглянути парламент, рівносильна відставці всього уряду.
Останні новини про: Денис Шмигаль