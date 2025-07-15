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Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Telegram / Денис ШмигальПрем’єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Telegram / Денис Шмигаль

У вівторок, 15 липня, Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду України.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

Денис Шмигаль став рекордсменом серед усіх голів уряду України за тривалістю перебування на посаді — понад п’ять років.

Напередодні, 13 липня, він провів нараду з президентом Володимиром Зеленським. За її результатами глава держави пообіцяв «відчутну  управлінську трансформацію».

А наступного дня глава держави оголосив, що запропонував очолити уряд першій віцепрем’єр-міністерці — міністерці економіки Юлії Свириденко.

Відставка Шмигаля, яку має розглянути парламент, рівносильна відставці всього уряду.

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