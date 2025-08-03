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Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

Анатолій Кривоножко. Фото: Повітряне командування «Центр» у FacebookАнатолій Кривоножко. Фото: Повітряне командування «Центр» у Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у День Повітряних сил ЗСУ.

Зеленський зауважив, що нині Повітряні сили реалізовують стратегію розвитку української авіації на 20 років. Головна мета трансформації української авіації — забезпечити «сильний та сучасний авіаційний складник» Сил оборони, який буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі. 

«Майже всі ключові речі про нашу бойову авіацію — цілком таємні, і це зрозуміло. Хоча справді є чим пишатися, майже все залишається непублічним. Але шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, — дійсно безпрецедентний», — заявив президент.

Нагадаємо, з 30 серпня 2024 року генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко був тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ. Його попередника Миколу Олещука президент Зеленський звільнив після того, як літак F-16 зазнав катастрофи, а його льотчик Олексій Месь загинув.

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